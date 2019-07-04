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Происшествия

Внук Назарбаева покусал британского полицейского

Внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Айсултана Назарбаева — в Великобритании обвинили в нападении на полицейского, передает «МК».

Англия. Лондон.
Англия. Лондон.
СС0

Против молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений, которое рассмотрит королевский суд.

Звездный отпрыск искусал констебля, когда тот пытался помешать Айсултану покончить с собой. При этом в британских СМИ сообщается, что дело происходило в гостинице, где жил Назарбаев-младший, пишет bfm.ru.

В то же время казахстанский портал Zakon. kz, сообщил, что все происходило в квартире знакомой Айсултану девушки. Она попросила его залезть туда, так как захлопнула дверь. Но молодого человека увидел кто-то из жильцов и вызвал полицию. Полиция не стала слушать Назарбаева-младшего и вела себя грубо.

Наркотики

В 2017 году Айсултан Назарбаев признался, что принимал наркотики, рассказал он на своей странице в Facebook.

По его словам, к наркотикам он обратился после смерти своего деда академика Мухтара Алиева и смертью в австрийской тюрьме отца — Рахата Алиева.

«Жизнь впервые нанесла мне двойной удар такой сокрушительной силы. Молодой Айсултан, о котором говорили как о мажоре, искупанном в счастье, был самым раздавленным человеком на Планете», — писал Назарбаев-младший.

Избавиться от наркомании ему помогли дед Нурсултан Назарбаев и Всевышний.

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