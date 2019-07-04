Внук Назарбаева покусал британского полицейского

Против молодого человека возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений, которое рассмотрит королевский суд.
Звездный отпрыск искусал констебля, когда тот пытался помешать Айсултану покончить с собой. При этом в британских СМИ сообщается, что дело происходило в гостинице, где жил Назарбаев-младший, пишет bfm.ru.
В то же время казахстанский портал Zakon. kz, сообщил, что все происходило в квартире знакомой Айсултану девушки. Она попросила его залезть туда, так как захлопнула дверь. Но молодого человека увидел кто-то из жильцов и вызвал полицию. Полиция не стала слушать Назарбаева-младшего и вела себя грубо.
Наркотики
В 2017 году Айсултан Назарбаев признался, что принимал наркотики, рассказал он на своей странице в Facebook.
По его словам, к наркотикам он обратился после смерти своего деда академика Мухтара Алиева и смертью в австрийской тюрьме отца — Рахата Алиева.
«Жизнь впервые нанесла мне двойной удар такой сокрушительной силы. Молодой Айсултан, о котором говорили как о мажоре, искупанном в счастье, был самым раздавленным человеком на Планете», — писал Назарбаев-младший.
Избавиться от наркомании ему помогли дед Нурсултан Назарбаев и Всевышний.