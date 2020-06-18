Внук обвиненного в хищениях экс-губернатора устроил ДТП. Пьяный, без прав и на Porsche Panamera

Внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева вновь стал виновником крупного ДТП в центре Москвы, сообщает « Пятый канал ».

Игорь Ишаев находился за рулем без необходимых документов — их он лишился еще в 2019 году. В крови столичного мажора алкотестер обнаружил 0,738 промилле.

Водитель элитного автомобиля совершил под мостом эффектный маневр, который чудом закончился без погибших. Удар был такой силы, что авто раскидало по полосам.

«На улице 1905 года водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Транспортные средства получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало. Проведенным освидетельствованием у водителя, допустившего столкновение, установлен факт алкогольного опьянения. Мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством, он доставлен в территориальный отдел полиции для составления необходимых материалов и будет направлен в суд для принятия решения о привлечении к установленной законом ответственности», — рассказали в столичном МВД.

Игорь и ранее устраивал ДТП. К примеру, в марте 2017 года на МКАД столкнулись фура, легковушка и Mercedes, которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева.

Porsche Panamera. Википедия

Примечательно, что и дедушка Игоря не без греха — 28 марта 2019 года силовики задержали Виктора Ишаева, против него возбудили уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть».

СК объяснил, что с 2013 по 2018 год, когда Ишаев занимал должность вице-президента «Роснефти», он заключил договоры аренды помещения по явно завышенной стоимости с принадлежащей ему коммерческой организацией. Помещение площадью свыше 280 кв. метров арендовали для нужд представительства компании в Хабаровском крае.

Буквально накануне ДТП портал DVhab.ru рассказал, что Виктора Ишаева обвиняют в мелком мошенничестве — речь идет о присвоении «всего лишь каких-то там» 7 531 085 рублей.