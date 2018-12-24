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«Внутренний голос» заставил барнаульца отрезать соседке голову

59-летний житель Барнаула жестоко убил соседку во время застолья. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом и отрезал ей голову, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Кровь.
Кровь.
СС0

Следствие и суд установили, что в конце сентября 2018 года в своем доме в Барнауле осужденный выпивал вместе с супругой и 42-летней соседкой. Когда наступил вечер, мужчина попросил жену сходить в магазин за алкоголем. После того, как женщина ушла, он стал избивать гостью, нанес ей не менее 25 ударов ножом и отрезал голову.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину. Он сказал, что убить соседку его заставил «внутренний голос». Однако по результатам психолого-психиатрической экспертизы его признали вменяемым.

Следствие собрало достаточно доказательств. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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