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Происшествия

Во Франции загорелся еще один старинный готический собор

18 июля в кафедральном соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

По данным радио France Bleu, возгорание началось в помещении между двумя башнями, именно оттуда начали выходить густые клубы дыма.

Витражное остекление оказалось повреждено. Пожарные заявили прессе, что с огнем пока не удается справиться.

На месте работают около 60 пожарных, развернут значительный полицейский персонал.

Что известно о соборе?

Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972 года, после чего был закрыт на три года на ремонт.

Телеканал BFMTV отметил, что происходящее в Нанте напоминает пожар собора Нотр-Дам в Париже, случившийся 15 апреля 2019 года.

Пожар в Нотр-Даме.
Пожар в Нотр-Даме.
twitter.com

Собор святого Петра и Павла в Нанте — кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его.

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