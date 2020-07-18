Во Франции загорелся еще один старинный готический собор

По данным радио France Bleu, возгорание началось в помещении между двумя башнями, именно оттуда начали выходить густые клубы дыма.
Витражное остекление оказалось повреждено. Пожарные заявили прессе, что с огнем пока не удается справиться.
Nantes : la Cathédrale en feu https://t.co/AX74D7U39T pic.twitter.com/ZmYc7L7oDc— FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020
На месте работают около 60 пожарных, развернут значительный полицейский персонал.
Что известно о соборе?
Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972 года, после чего был закрыт на три года на ремонт.
Телеканал BFMTV отметил, что происходящее в Нанте напоминает пожар собора Нотр-Дам в Париже, случившийся 15 апреля 2019 года.
Собор святого Петра и Павла в Нанте — кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его.