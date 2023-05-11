11 мая
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Происшествия

Во мгле едкого дыма. О непрекращающихся пожарах в Тюменской области рассказали МЧС

В Тюменской области уже пятый день подряд бушуют лесные пожары. Десятки домов исчезли в огне, город окутала едка пелена дыма, а животные массово бегут из горящих лесов. Что об этом известно - в материале altapress.ru.

Местные жители помогают тушить лесные пожары
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Городское сообщество "Тюмень"
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Сколько лесных пожаров зафиксировали в регионе?

ГУ МЧС сообщает, что 11 мая в Тюменской области действует 11 лесных пожаров на площади более 4,4 тыс. га. Четыре возгорания удалось локализовать.

Еще четыре ландшафтных пожара свирепствуют на площади 745 га.

По информации 72.RU, горит возле Муллашинского, Чикчинского, Каскаринского, Успенского сельских поселений.

Ранее 9 мая зафиксировали 17 лесных очагов.

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Разрушенные дома

В регионе действует режим ЧС.

За время майских праздников в пяти муниципальных образованиях района пожары разрушили 25 домов. 14 домов и 130 построек пострадали от огня.

В регионе организовали прием заявлений на материальную помощь в размере 50 тыс. рублей на первоочередные нужды.

На данный момент населенным пунктам ничего не угрожает.

"В превентивных целях в готовности находятся 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1,5 тыс. человек, размещенных людей в ПВР нет", - сообщают в ведомстве.

Местные жители помогают тушить лесные пожары
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Городское сообщество "Тюмень"
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Лесной ад

Больше всего от пожаров страдают лесные обитатели. Их родной дом превратился в настоящий ад. Животные массово спасаются бегством.

Очевидцы засняли, как целое стадо косуль переплывает реку с берега, на котором бушует пожар. Они смогли спастись, однако неизвестно, сколько животных и птиц погибло в огне.

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Как спасатели борются с огнем?

С лесными пожарами борются более 1,2 тыс. человек и 214 единиц техники.

Тушить огонь помогают самолет ИЛ-76 и четыре вертолета. За истекшие сутки авиация провела свыше 360 сливов воды, общим объемом более 2,5 тыс. т.

Также на помощь прибыли три аэромобильные группировки МЧС России из Оренбургской и Самарской областей, Республики Татарстан. Всего 170 человек и 25 единиц техники.

В тушении пожаров помогают местные жители и добровольцы. Например, в Салаирке, Успенке, Богандинском, Каскаре и Новоторманском, сообщает группа "Тюмень".

Местные жители помогают тушить лесные пожары
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Городское сообщество "Тюмень"
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Городское сообщество "Тюмень"
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Городское сообщество "Тюмень"
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Городское сообщество "Тюмень"
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Городское сообщество "Тюмень"
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Местные жители помогают тушить лесные пожары
Городское сообщество "Тюмень"
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Кто виноват в пожарах?

На данный момент неизвестно, кто виноват в лесных пожарах. Местные жители предполагают, что в регионе объявились злоумышленники, которые специально устраивают поджоги. Однако это не подтверждено.

Официально известно только про одного молодого человека, который устраивал пал травы. Его задержали в Абатском районе, сообщает 72.RU.

Тюменские власти склонны считать основной причиной пожаров - человеческий фактор. Люди разводят костры и жарят шашлык на участках, в результате чего происходят случайные возгорания.

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Отголоски в других городах

Едкий дым накрыл Тюменскую область, а ветер разнес его по другим сибирским регионам.

Барнаул погрузился в дымку на майских праздниках. Однако на территории самого Алтайского края нет лесных пожаров, которые влияли бы на неблагоприятную экологическую ситуацию.

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