Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального флешмоба выпускников

Представитель управления МВД по Приморью сообщил, что родителей участницы скандального выпускного оштрафуют за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, пишет «Эхо Москвы». Штраф может составить до 1,5 тыс. рублей.

Проверка началась после публикации в соцсетях и СМИ видео с «прощальной вечеринки» учащихся владивостокской школы № 74 (с углубленным изучением предметов эстетического цикла) в честь последнего звонка.

22 мая они устроили на выпускном «БДСМ-шоу»: переоделись в полицейскую форму, костюмы зайчиков в стиле БДСМ, зажгли цветные фаеры, рассказывает Znak.com. На записи видно, как десятки выпускников в разных костюмах — в том числе с голым торсом — танцуют, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель. В Минпросвещения действия школьников осудили.

И вот теперь в МВД региона рассказали, что родители учениц, которые были одеты в полицейскую форму, будут оштрафованы. Директор школы после инцидента заявила, что не вынесет такого позора и уволится. И даже вроде бы написала заявление об увольнении по собственному желанию. Но, по данным «Известий», все же передумала.

Тем временем в интернете появилась петиция с просьбой оставить в покое владивостокских выпускников, устроивших флешмоб в стиле БДСМ. Автор документа утверждает, что ученикам нужно дать спокойно сдать ЕГЭ и не мучить их проверками и разговорами с полицией.

Телеведущая Ксения Собчак назвала эту вечеринку простой шалостью.