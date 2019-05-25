Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального флешмоба выпускников

Проверка началась после публикации в соцсетях и СМИ видео с «прощальной вечеринки» учащихся владивостокской школы № 74 (с углубленным изучением предметов эстетического цикла) в честь последнего звонка.
22 мая они устроили на выпускном «БДСМ-шоу»: переоделись в полицейскую форму, костюмы зайчиков в стиле БДСМ, зажгли цветные фаеры, рассказывает Znak.com. На записи видно, как десятки выпускников в разных костюмах — в том числе с голым торсом — танцуют, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель. В Минпросвещения действия школьников осудили.
И вот теперь в МВД региона рассказали, что родители учениц, которые были одеты в полицейскую форму, будут оштрафованы. Директор школы после инцидента заявила, что не вынесет такого позора и уволится. И даже вроде бы написала заявление об увольнении по собственному желанию. Но, по данным «Известий», все же передумала.
Тем временем в интернете появилась петиция с просьбой оставить в покое владивостокских выпускников, устроивших флешмоб в стиле БДСМ. Автор документа утверждает, что ученикам нужно дать спокойно сдать ЕГЭ и не мучить их проверками и разговорами с полицией.
Телеведущая Ксения Собчак назвала эту вечеринку простой шалостью.