Во власти огня: в центре Барнаула пламя охватило двухэтажный жилой дом

Масштабный пожар произошел вечером 2 сентября в центре Барнаула. Пламя охватило двухэтажный деревянный дом на улице Пролетаркой.

«Сегодня в 19: 45 в городе Барнаул на улице Пролетарской, 79 загорелся неэксплуатируемый частный двухэтажный жилой дом. На месте пожара работают значительные средства пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю по рангу пожара 1 бис», — проинформировали в региональном главке МЧС.

В экстренном ведомстве также сообщили о локализации пожара.

По предварительным данным, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

В социальных сетях сообщают, что дым от пожара был виден из разных концов города.

О пострадавших не сообщается.