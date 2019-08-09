Во время беспорядков в Киргизии сожгли отдел милиции и несколько автомобилей

Также сгорели несколько автомобилей.
Сейчас уточняется число разбитых и сожженных машин и сумма причиненного материального ущерба.
Беспорядки в Бишкеке и его пригородах начались 8 августа после силового задержания в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Около тысячи его сторонников прибыли на центральную площадь столицы и потребовали отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Однако спустя полчаса их разогнала милиция с помощью спецсредств и светошумовых гранат.
По последним данным, после беспорядков за медицинской помощью обратились 98 человек, задержаны около 40 участников столкновений.
После задержания Атамбаева арестовали до 26 августа, его обвиняют в причастности к коррупции.