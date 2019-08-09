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Происшествия

Во время беспорядков в Киргизии сожгли отдел милиции и несколько автомобилей

Толпа подожгла отдел милиции в селе Беш-Кунгей Чуйской области Киргизии. Инцидент произошел во время противостояния сотрудников правоохранительных органов и сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 7−8 августа, сообщает ТАСС.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Также сгорели несколько автомобилей.

Сейчас уточняется число разбитых и сожженных машин и сумма причиненного материального ущерба.

Беспорядки в Бишкеке и его пригородах начались 8 августа после силового задержания в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Около тысячи его сторонников прибыли на центральную площадь столицы и потребовали отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Однако спустя полчаса их разогнала милиция с помощью спецсредств и светошумовых гранат.

По последним данным, после беспорядков за медицинской помощью обратились 98 человек, задержаны около 40 участников столкновений.

После задержания Атамбаева арестовали до 26 августа, его обвиняют в причастности к коррупции.

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