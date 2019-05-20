Во время бунта в таджикской колонии убиты 32 человека

В Таджикистане в ночь 19 мая во время бунта в колонии строгого режима убиты 32 человека, сообщает РИА Новости .

«В ходе бунта были убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных, причем с восемью из них заключенные расправились сами», — сказал начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проинформирован об инциденте.

ЧП произошло в городе Вахдат в 15 километрах юго-восточнее Душанбе. Автотрасса, ведущая к городу, взята под усиленную охрану.

Колония находится в ведении Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Министерства юстиции Таджикистана, в ней содержатся порядка 1500 заключенных.

Бунт

Бунтовщики не подчинились требованию прекратить беспорядки. Они напали и ранили несколько сотрудников колонии.

30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание по обвинению в причастности к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), «вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех сотрудников колонии, чтобы совершить попытку побега», сообщает ТАСС.

«В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой… Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных», — добавили в ведомстве.

Речь идет уже о втором случае беспорядков в колониях Таджикистана за последние полгода, пишет bfm.ru. В ноябре 2018 года беспорядки произошли в колонии строгого режима города Худжанд на севере республики. Тогда, по официальным данным, были убиты 21 заключенный и двое сотрудников колонии. Еще пять сотрудников колонии получили ранения.