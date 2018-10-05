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В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

Военный истребитель МиГ-29, по предварительным данным, упал в Коломенском районе Подмосковья. Предположительно, причиной авиапроисшествия стал пожар на борту.

МИГ-29.
МИГ-29.
www.flickr.com/people/109661044@N07

Пилоты катапультировались, но один из них пострадал, сообщает 5-tv.ru.

«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались. Пилоты выжили», — сообщил источник «Интерфакса».

По другим данным, самолет разбился во время экспериментального полета.

Самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

Ранее сообщалось, что 19 сентября в Нижегородской области потерпел крушение истребитель МиГ-31 Центра подготовки авиационного персонала. Инцидент произошел около города Кулебаки. Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны России.

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