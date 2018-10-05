В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

Пилоты катапультировались, но один из них пострадал, сообщает 5-tv.ru.
«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались. Пилоты выжили», — сообщил источник «Интерфакса».
По другим данным, самолет разбился во время экспериментального полета.
Самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.
Ранее сообщалось, что 19 сентября в Нижегородской области потерпел крушение истребитель МиГ-31 Центра подготовки авиационного персонала. Инцидент произошел около города Кулебаки. Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны России.