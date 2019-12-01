Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Во время игры дети нашли замерзший труп младенца

В Саратовской области во время игры на улице дети нашли тело новорожденной девочки, которое вмерзло в ледяное покрытие водоема, сообщило РИА «Новости».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Дети позвали на помощь мужчину, который используя подручные средства извлек изо льда тело младенца. Следователи установили, что оно находилось в воде около месяца.

Все обстоятельства гибели ребенка выясняются.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость