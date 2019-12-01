Во время игры дети нашли замерзший труп младенца

Дети позвали на помощь мужчину, который используя подручные средства извлек изо льда тело младенца. Следователи установили, что оно находилось в воде около месяца.
Все обстоятельства гибели ребенка выясняются.
В Саратовской области во время игры на улице дети нашли тело новорожденной девочки, которое вмерзло в ледяное покрытие водоема, сообщило РИА «Новости».
Дети позвали на помощь мужчину, который используя подручные средства извлек изо льда тело младенца. Следователи установили, что оно находилось в воде около месяца.
Все обстоятельства гибели ребенка выясняются.
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