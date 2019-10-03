Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Во время испытательного полета сломался самолет МС-21

Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.

Самолет МС-21.
Самолет МС-21.
kremlin.ru

Самолет экстренно посадили в Жуковском. Никто не пострадал, пишет «Коммерсантъ». На борту находились летчики-испытатели, которые совершали плановый испытательный полет четвертой машины.

В корпорации «Иркут», которая разрабатывала самолет, сказали, что «самолет приземлился в штатном режиме». Комиссия в компании будет разбираться в причинах.

По данным источника ТАСС, у самолета произошла «техническая неисправность, связанная с гидравликой, — не убрались стойки шасси».

Это четвертый созданный экземпляр в России. Ранее борт перелетал после покраски из Ульяновска в Жуковский.

МС-21−300 — это российский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в России может пройти в 2020 году. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Ранее запуск серийного производства МС-21 перенесли с конца 2019 года на 2020 год.

На недавно прошедшем авиасалоне МАКС президенты России и Турции также поднялись на борт российского гражданского самолёта МС-21, осмотрели кабину пилотов и салон лайнера.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость