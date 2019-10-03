Во время испытательного полета сломался самолет МС-21

Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.

Самолет экстренно посадили в Жуковском. Никто не пострадал, пишет «Коммерсантъ». На борту находились летчики-испытатели, которые совершали плановый испытательный полет четвертой машины.

В корпорации «Иркут», которая разрабатывала самолет, сказали, что «самолет приземлился в штатном режиме». Комиссия в компании будет разбираться в причинах.

По данным источника ТАСС, у самолета произошла «техническая неисправность, связанная с гидравликой, — не убрались стойки шасси».

Это четвертый созданный экземпляр в России. Ранее борт перелетал после покраски из Ульяновска в Жуковский.

МС-21−300 — это российский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в России может пройти в 2020 году. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Ранее запуск серийного производства МС-21 перенесли с конца 2019 года на 2020 год.

На недавно прошедшем авиасалоне МАКС президенты России и Турции также поднялись на борт российского гражданского самолёта МС-21, осмотрели кабину пилотов и салон лайнера.