Во время наводнения под Туапсе в своем доме утонул инвалид

В Туапсинском районе Кубани от последствий наводнения погибли три человека.

В селе Горское в своем доме утонул 71-летний житель, который не мог передвигаться без посторонней помощи.

А в селе Дефановка поток воды смыл с обочины в канаву автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. Погибли 13-летний ребенок и его 37-летняя мать. Отец девочки госпитализирован с обморожением, сообщают «Кубанские новости».

В прокуратуру поступила информация о гибели еще одного взрослого и ребенка. <Эти данные пока не подтверждены.>

Накануне в Анапе в море утонул 13-летний мальчик, а также его отец и друг отца. Мальчика утянуло течением. Бросившиеся его спасать мужчины тоже не справились и погибли, пишет «Росбалт».

На море продолжаются поиски 47-летнего мужчины, который пытался спасти утопающих.