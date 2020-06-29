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29 июня
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Во время «переписи денег» обокрали бабушку-миллионершу, пока она писала отказ от таблетки

В Омской области полицейские разыскивают банду злоумышленников, которые переписали и похитили у пенсионерки крупную сумму денег, сообщает региональное МВД.

Старушка. Пенсионерка.
Старушка. Пенсионерка.
СС0

68-летняя жительница Омска разъяснила, что на улице к ней подошли мужчина и женщина в медицинских масках и представились сотрудниками пенсионного фонда.

«Сообщили о положенной надбавке. Прошли вместе с пожилой омичкой в квартиру, чтобы переписать номера имеющихся дома банкнот», — рассказали в ведомстве.

Дома пенсионерка предоставила лжесотрудникам на перепись все купюры, хранившиеся в тумбе и шкафу — 2,5 млн рублей. После вернула всю сумму на место.

Пока в комнате «оформляли документы», в квартиру пришла еще одна женщина, но уже в медицинской одежде. Она предложила пенсионерке лекарства от коронавирусной инфекции или же написать отказ от них.

«Омичка отказалась и отправилась на кухню, чтобы оформить письменное заявление. Во время подписания медицинских документов „сотрудники пенсионного фонда“ покинули квартиру. Некоторое время спустя, проводив и „медработника“, пенсионерка обнаружила пропажу всей наличности, которую она предъявляла для учета», — уточнили в МВД.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и получили приметы двух женщин и мужчины, которых подозревают в преступлении.

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