Во время погони за нарушителем гаишники врезались в кафе «Маруся»

Сотрудники ДПС преследовали нарушителя.
Автомобиль занесло, он влетел в кафе «Маруся», разбив окно и повредив фасад здания, пишет Lenta.ru.
Патрульная машина также получила повреждения.
В Южно-Сахалинске гаишники врезались в кафе на патрульной машине и разбили окно, сообщает Sakhalin.info.
Сотрудники ДПС преследовали нарушителя.
Автомобиль занесло, он влетел в кафе «Маруся», разбив окно и повредив фасад здания, пишет Lenta.ru.
Патрульная машина также получила повреждения.
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