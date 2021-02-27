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Происшествия

Во время погони за нарушителем гаишники врезались в кафе «Маруся»

В Южно-Сахалинске гаишники врезались в кафе на патрульной машине и разбили окно, сообщает Sakhalin.info.

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

Сотрудники ДПС преследовали нарушителя.

Автомобиль занесло, он влетел в кафе «Маруся», разбив окно и повредив фасад здания, пишет Lenta.ru.

Патрульная машина также получила повреждения.

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