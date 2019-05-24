Во время последнего звонка в омской гимназии на выпускников обрушился потолок

Следователи начали доследственную проверку после частичного обрушения потолка во время празднования последнего звонка в одной из школ Омска.

Сообщения об инциденте в гимназии № 147 появились сначала в соцсетях, а затем и в СМИ. Из них следует, что из-за падения штукатурки с потолка одна из школьниц получила ушибы.

По данным омской мэрии, которые приводит издание «СуперОмск», косметический ремонт потолка в актовом зале гимназии делали в 2017 году. После инцидента, в ходе которого крупный кусок штукатурки действительно рухнул на голову школьницы, департамент образования мэрии направит в учебное заведение специальную инспекцию.

Вреда здоровью школьнице не причинено, ее родители не имеют претензий к гимназии, отметили в департаменте, пишет znak.com.

В ходе проверки установят причины произошедшего, выяснят, когда и кем проводился последний ремонт в здании, как администрацией учебного заведения обеспечивается безопасное нахождение в помещении школы детей, говорится в сообщается Следственного управления СКР по Омской области.