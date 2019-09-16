Во время пожара в Красноярске погибли восемь человек

Пожар в многоэтажке Красноярска унес жизни восемь человек, в том числе четырех детей, сообщает «Российская газета».

О возгорании в пятиэтажке на ул. Гусарова, 23, в МЧС узнали в 2:26 по местному времени. Спустя восемь минут на место происшествия прибыли первые огнеборцы. Горела квартира на третьем этаже. В 3:04 пожар был локализован, а в 3:36 ликвидирован. К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.

«При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела восьми человек», — говорится в сообщении МЧС России. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить обстоятельства гибели людей и установить причину пожара.