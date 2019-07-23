Во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае погибла девочка, трое детей в реанимации

Два десятка палаток загорелись в палаточном городке на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае.

По данным скорой помощи, один ребенок погиб (девочка, 10 лет), еще троих доставили в реанимацию.

Погибшей девочке 23 июля должно было исполниться 11 лет, сообщает ТАСС.

Врачи, прибывшие на место ЧП, констатировали, что дети отравились продуктами горения и получили ожоги различной степени тяжести.

Работники турбазы поздно вызвали пожарных в горящий палаточный городок, так как надеялись потушить огонь своими силами.

«Работники и охрана пытались сами его потушить, у них не получилось, только после этого они вызвали пожарных, в итоге огонь охватил значительную площадь», — рассказал собеседник ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет RT.

Из сгоревшего лагеря родители забрали домой порядка 80 детей, пишет ura.ru. Всего в палаточном лагере находилось 189 детей. В настоящее время они размещены в стационарном двухэтажном деревянном корпусе на территории горнолыжной базы. Помимо палаточного городка на территории комплекса располагаются домики для отдыхающих — всего 455.

23 июля утром пожар полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вертолет санавиации доставит пострадавших в медицинские учреждения Хабаровска.

К прибытию пожарных сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня.

Палаточный детский лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где в результате пожара погиб ребенок, был установлен без разрешения контролирующих органов по решению руководства комплекса, передает «Интерфакс».