Во время следственного эксперимента мотоциклист разбился насмерть

В Нижегородской области мотоциклист, по просьбе полицейских превысивший скорость во время следственного эксперимента, разбился насмерть, пишет « Коммерсант ».

Погибший по просьбе знакомых помогал полицейским в установлении обстоятельств аварии, произошедшей в прошлом году (мотоциклист, попавший в настоящее ДТП, получил тяжелые травмы, но выжил)

Во время эксперимента аварийную ситуацию воспроизводили на специально перекрытом участке дороги.

Сначала мотоциклист выполнял маневр на допустимой скорости, но полицейские якобы попросили его увеличить скорость до 100 км/ч. Молодой человек не справился с управлением на влажной дороге, упал и разбил голову об ограждение, пишет «Росбалт».

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. При этом областной главк МВД проводит собственную проверку.

На вопрос о возможной компенсации близким погибшего в МВД не ответили.