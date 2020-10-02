Во время спора о политике телеведущая ударила оппонента бутылкой по голове

Нападение произошло, когда ведущая и несколько других людей отдыхали на улице.
Затем у них завязался спор о политике, во время которого Реслер схватила пивную бутылку и ударила оппонента по лицу.
После этого телеведущая гордо ушла, оставив мужчину с ранами на голове. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью, пишет Lenta.ru.
Полиция задержала Реслер. 28-летнюю звезду экрана обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах. Телеканал WIS-TV, на котором ведущая работает с 2019 года, уведомили о ее аресте.