Во время спора о политике телеведущая ударила оппонента бутылкой по голове

Телеведущая американского канала WIS-TV Ками Реслер попала в полицию после того, как разбила пивную бутылку об голову своего оппонента во время спора о политике, пишет Daily Mail.

Нападение произошло, когда ведущая и несколько других людей отдыхали на улице.

Затем у них завязался спор о политике, во время которого Реслер схватила пивную бутылку и ударила оппонента по лицу.

После этого телеведущая гордо ушла, оставив мужчину с ранами на голове. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью, пишет Lenta.ru.

Полиция задержала Реслер. 28-летнюю звезду экрана обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах. Телеканал WIS-TV, на котором ведущая работает с 2019 года, уведомили о ее аресте.