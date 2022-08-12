Во время тренировки погиб 14-летний хоккеист

Это произошло 11 августа.
Врач команды оказал мальчику первую помощь, вызвал бригаду скорой, пишет Газета.Ru. Медики провели реанимационные действия.
Бригада скорой помощи сумела вновь запустить сердце спортсмена, он был доставлен в больницу. Однако спасти его не удалось.
Отец мальчика Игорь Малков рассказал, что считает инцидент несчастным случаем, поэтому не видит смысла кого-либо винить.
Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи со смертью 14-летнего хоккеиста СКА во время тренировки.
Ранее в реанимации умер 16-летний хоккеист.