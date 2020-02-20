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Происшествия

Во время взлета Ан-2 упал с 10-метровой высоты в магаданском аэропорту

20 февраля частный самолет Ан-2 утром совершил жесткую посадку на аэродроме Магадан-13.

Ан-2 упал в аэропорту Магадан-13.
Ан-2 упал в аэропорту Магадан-13.
49.mchs.gov.ru

Инцидент произошел во время взлета. Пострадали 7 человек.

Всего на борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа, они самостоятельно покинули воздушное судно, пишет «Коммерсант». Сейчас все 14 человек доставлены в областную больницу для обследования, с ними работает психолог МЧС.

При взлете самолет упал с высоты 10 м и получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Магаданской области, бригада территориального центра медицины катастроф.

Пожарные провели проливку воздушного судна, чтобы предотвратить загорание.

Аэродром Магадан-13 работает в штатном режиме.

На месте работает Следственный комитет по уточнению причин, способствующих данному происшествию.

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