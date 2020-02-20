Во время взлета Ан-2 упал с 10-метровой высоты в магаданском аэропорту

Инцидент произошел во время взлета. Пострадали 7 человек.
Всего на борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа, они самостоятельно покинули воздушное судно, пишет «Коммерсант». Сейчас все 14 человек доставлены в областную больницу для обследования, с ними работает психолог МЧС.
При взлете самолет упал с высоты 10 м и получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Магаданской области, бригада территориального центра медицины катастроф.
Пожарные провели проливку воздушного судна, чтобы предотвратить загорание.
Аэродром Магадан-13 работает в штатном режиме.
На месте работает Следственный комитет по уточнению причин, способствующих данному происшествию.