ЧП случилось на Клязьминской улице. Автобус, а также несколько легковых авто погрузились в воду.
В момент съемки несколько пассажиров покидали автобус, находясь по пояс в воде, указывает Lenta.ru.
Движение на улице перекрыто.
Ранее в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами вылетел с моста в Мойку. В момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.
Число погибших в результате падения автобуса в реку Мойку выросло до семи, сообщал СКР по Санкт-Петербургу.
До этого сообщения было известно о троих погибших. Двое пассажиров были в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.
На месте аварии работали экстренные службы.
Самое важное - в нашем Telegram-канале