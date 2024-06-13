ЧП случилось на Клязьминской улице. Автобус, а также несколько легковых авто погрузились в воду.

В момент съемки несколько пассажиров покидали автобус, находясь по пояс в воде, указывает Lenta.ru.

Движение на улице перекрыто.

Ранее в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами вылетел с моста в Мойку. В момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.

Число погибших в результате падения автобуса в реку Мойку выросло до семи, сообщал СКР по Санкт-Петербургу.

До этого сообщения было известно о троих погибших. Двое пассажиров были в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.

На месте аварии работали экстренные службы.

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