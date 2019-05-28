В Барнауле водитель автобуса получил удар в челюсть от бойца ВДВ

Инцидент произошел у моста в районе Нового рынка. Автобус двигался по проспекту Ленина из центра. Водитель решил пропустить другой автобус справа, чтобы двигаться за ним в крайнем правом ряду.
После моста автобус «поджал» мужчина на автомобиле Toyota Carina, вышел из машины и начал оскорблять водителя. Когда тот опустил стекло, чтобы выяснить причины агрессии, хозяин иномарки ударил его в челюсть.
Водитель отмечает, что во время удара автобус был на первой передаче и мог врезаться в стоящую впереди машину.
На место приехала полиция и скорая. У пострадавшего возможно сотрясение мозга, говорят врачи. Водитель иномарки угрожал водителю автобуса встречным заявлением за предполагаемые угрозы.
Автобус пришлось снять с маршрута.