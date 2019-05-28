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Происшествия

В Барнауле водитель автобуса получил удар в челюсть от бойца ВДВ

Бывший служащий войск ВДВ в Барнауле ударил в челюсть водителя автобуса № 35, рассказал журналистам «КП» сам пострадавший. Конфликт произошел из-за ситуации на дороге, но причины агрессии остались неизвестны.

Автобус №35.
Автобус №35.
kolyan22rus в fotobus.msk.ru

Инцидент произошел у моста в районе Нового рынка. Автобус двигался по проспекту Ленина из центра. Водитель решил пропустить другой автобус справа, чтобы двигаться за ним в крайнем правом ряду.

После моста автобус «поджал» мужчина на автомобиле Toyota Carina, вышел из машины и начал оскорблять водителя. Когда тот опустил стекло, чтобы выяснить причины агрессии, хозяин иномарки ударил его в челюсть.

Водитель отмечает, что во время удара автобус был на первой передаче и мог врезаться в стоящую впереди машину.

На место приехала полиция и скорая. У пострадавшего возможно сотрясение мозга, говорят врачи. Водитель иномарки угрожал водителю автобуса встречным заявлением за предполагаемые угрозы.

Автобус пришлось снять с маршрута.

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