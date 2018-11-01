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Происшествия
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Водитель автобуса в Бийске провез ребенка, который висел за дверьми на руках матери

В Бийске утром 31 октября водитель автобуса нахамил пассажирам и подверг опасности жизнь ребенка, сообщает «Бийское телевидение».

Общественный транспорт. Автобусы.
Общественный транспорт. Автобусы.
СС0

Очевидцы ЧП рассказали журналистам, что у остановки к дверям общественного транспорта подошла девушка, она держала за руку ребенка. Мама решила первым высадить малыша, но когда ребенок только оказался на улице, двери закрылись, а автобус поехал. Мать осталась в салоне и продолжала держать ребенка за руку, пока он висел в воздухе, отмечают в группе «Барнаул 22».

Когда пассажиры стали кричать водителю, автобус остановился. Мужчина, по их словам, даже не извинился. Он лишь сказал, что к выходу нужно готовиться заранее. Известно, что ребенок отделался лишь испугом и не получил травм.

В транспортной компании сообщили, что ничего не слышали об этом ЧП.

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