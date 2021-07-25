Водитель автомобиля в Барнауле уходил от погони и врезался в припаркованную Ниву

По словам очевидцев, водитель белой легковушки пытался скрыться от полиции, задел столб и врезался в припаркованную у частного дома «Ниву».
Как говорят свидетели задержании, водитель был пьян.
ДТП произошло на пересечении улиц Анатолия и Некрасова, пишет Barnaul22.
По словам очевидцев, водитель белой легковушки пытался скрыться от полиции, задел столб и врезался в припаркованную у частного дома «Ниву».
Как говорят свидетели задержании, водитель был пьян.
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