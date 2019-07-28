Водитель без прав опрокинул УАЗ с пассажирами в горную реку на Алтае

Вечером 26 июля в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло ДТП, в котором погибли два человека — 35-летняя женщина и ее трехлетняя дочка. Еще одна девочка восьми лет упала в горную реку.

ДТП случилось около половины десятого вечера в 25 км от села Джазатор в урочище реки Кок-Су. Предварительно установлено, что 21-летний местный житель, не имеющий водительских прав категории «В», сел за руль автомобиля УАЗ-31512.

При движении по грунтовой дороге в сторону села Беляши, молодой человек не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Автомобиль опрокинулся в реку Кок-Су.

В результате ДТП на месте происшествия, до приезда кареты скорой помощи, скончались два пассажира: 35-летняя жительница села Беляши и её трехлетняя дочь. Еще один ребенок, восьмилетняя девочка, в результате ДТП упала в реку. В настоящее время ведутся её поиски.

Еще два пассажира автомобиля УАЗ, 14-летний мальчик и 21-летняя сельчанка, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу. Водитель автомобиля был трезвый. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка в порядке ст. 144−145 УПК. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.