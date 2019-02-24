Водитель BMW X6 насмерть задавил двух человек на тротуаре в Петербурге

В Санкт-Петербурге BMW Х6 выехал на тротуар на Невском проспекте у здания бизнес-центра «Невский Плаза» и врезался в толпу пешеходов.

Инцидент произошел 24 февраля около 00:29, пишет «Интерфакс». За рулем иномарки был водитель 1989 года рождения.

Женщина 35 и мужчина 40 лет скончались до приезда скорой, четверо госпитализированыВ результате ДТП двое мужчин скончались на месте от полученных травм.

Рассказы очевидцев

«Ехали параллельно ему, когда он уже вылетел на пешеходную зону, сбил человек 6 вроде бы, они даже не успели понять, что произошло. На место сразу прибыли сотрудники полиции», — пишет один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Двое погибших, других забрала скорая. Погибшие мужчина и женщина», — добавляет другой. Один из очевидцев утверждает, что погибла девушка и молодой человек. «Я видела как он на большой скорости выехал, врезался в людей, и выехал после этого обратно на дорогу, водитель пытался сбежать с места происшествия, его арестовали прям там, благо полиция сразу приехала. Мы вызвали скорую, 4х сбило, 1 девушка сразу умерла, парня переворачивали на бок, пытались спасти, судя по всему тоже не выжил. еще один парень был в сознании-точно выжил, и девушку держали на руках, чтобы она не подавилась языком», — пишут в сообществе «Мегаполис».

По факту ДТП проводится проверка, пишет znak.com. Личности пострадавших устанавливаются.

Водителя задержали, по предварительной информации, он был нетрезв.