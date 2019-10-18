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Происшествия

Водитель фуры без прав не вписался в поворот и перевернулся на Чуйском тракте

Грузовой автомобиль под управлением молодого жителя Кузбасса перевернулся на Чуйском тракте в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.

Грузовик перевернулся на Чуйском тракте.
Грузовик перевернулся на Чуйском тракте.
04.мвд.рф.

Авария произошла около 21:00 17 октября в Кош-Агачском районе на 860 километре автодороги Р-256.

За рулем грузовика Volvo находился 23-летний житель Кемеровской области. По данным полиции, на повороте он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Грузовик перевернулся на Чуйском тракте.
Грузовик перевернулся на Чуйском тракте.
04.мвд.рф.

Водителя со множественными ссадинами и ушибами доставили в районную больницу. Госпитализация ему не потребовалась. Мужчина был трезв.

При этом было установлено, что водитель не имеет категории «Д», разрешающей ему управлять данным видом транспортного средства.

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