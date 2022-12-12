В Новосибирской области на озере Чаны автомобилист на льду снес палатку с двумя рыбаками внутри. Один человек погиб, пишет «КП-Новосибирск».

Водитель иномарки на скорости раздавил палатку с рыбаками внутри в Новосибирской области

По словам чудом выжившего рыбака Максима, на озеро они приехали вместе с зятем Александром. Оба они из Омской области.

В место, где произошла трагедия, они приезжали уже не раз. Возле ледовых лунок они установили палатку.

Позже рыбаки заметили иномарку, которая на скорости каталась по льду. По предположениям пострадавшего мужчины, водитель за рулем автомобиля был пьян. Однако значения этому не придали и зашли в палатку отогреваться.

«Сначала мы услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша лежит рядом. Я сразу понял, что он мертв, — описывает уцелевший рыбак.

На место вызвали полиция. Водителя иномарки задержали.

Погибшему мужчине было 37 лет. У него осталась жена и трое детей.

Ранее стало известно, что парня дважды сбили на дороге в российском регионе.