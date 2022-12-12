12 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Водитель иномарки на скорости раздавил палатку с рыбаками внутри

В Новосибирской области на озере Чаны автомобилист на льду снес палатку с двумя рыбаками внутри. Один человек погиб, пишет «КП-Новосибирск».

Водитель иномарки на скорости раздавил палатку с рыбаками внутри в Новосибирской области
Водитель иномарки на скорости раздавил палатку с рыбаками внутри в Новосибирской области
Рыбалка в Омске 55 Регион, vk.com

По словам чудом выжившего рыбака Максима, на озеро они приехали вместе с зятем Александром. Оба они из Омской области.

В место, где произошла трагедия, они приезжали уже не раз. Возле ледовых лунок они установили палатку.

Позже рыбаки заметили иномарку, которая на скорости каталась по льду. По предположениям пострадавшего мужчины, водитель за рулем автомобиля был пьян. Однако значения этому не придали и зашли в палатку отогреваться.

«Сначала мы услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша лежит рядом. Я сразу понял, что он мертв, — описывает уцелевший рыбак.

На место вызвали полиция. Водителя иномарки задержали.

Погибшему мужчине было 37 лет. У него осталась жена и трое детей.

Ранее стало известно, что парня дважды сбили на дороге в российском регионе.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость