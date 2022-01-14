Водитель автобуса в Барнауле «перепутал тротуар с дорогой»

Житель Барнаула заметил автобус, который вместо проезжей части ехал по тротуару на пр. Ленина. Об этом написал паблик Barnaul22 .

Речь идет об автобусе маршрута № 25, указывает очевидец.

«Сразу не обратил внимание, потом гляжу — по тротуару вдоль Ленина едет, ломая ветки деревьев. Потом благополучно завернул направо, высадил пассажиров на Червонной также на тротуаре… Ну и по всей видимости поехал дальше, надеюсь, никого не раздавил из пешеходов», — написал барнаулец.

Автобус заблудился. Скриншот видео Barnaul22

В комментариях отметилась якобы пассажирка этого автобуса. По ее словам, были «проблемы с тормозами».

«Была пробка. Когда началось малое движение, тормоза отказали. И либо едешь в машины перед собой, либо деревья. Хотя, может и можно было затормозить», — написала она.

Однако оправданием для движения по тротуару это быть не должно, считают горожане.

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