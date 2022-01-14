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Происшествия

Водитель автобуса в Барнауле «перепутал тротуар с дорогой»

Житель Барнаула заметил автобус, который вместо проезжей части ехал по тротуару на пр. Ленина. Об этом написал паблик Barnaul22.

Автобус заблудился.
Автобус заблудился.
Скриншот видео Barnaul22

Речь идет об автобусе маршрута № 25, указывает очевидец.

«Сразу не обратил внимание, потом гляжу — по тротуару вдоль Ленина едет, ломая ветки деревьев. Потом благополучно завернул направо, высадил пассажиров на Червонной также на тротуаре… Ну и по всей видимости поехал дальше, надеюсь, никого не раздавил из пешеходов», — написал барнаулец.

Автобус заблудился.
Автобус заблудился.
Скриншот видео Barnaul22

В комментариях отметилась якобы пассажирка этого автобуса. По ее словам, были «проблемы с тормозами».

«Была пробка. Когда началось малое движение, тормоза отказали. И либо едешь в машины перед собой, либо деревья. Хотя, может и можно было затормозить», — написала она.

Однако оправданием для движения по тротуару это быть не должно, считают горожане.

Ранее в Барнауле водитель протаранил трамвай и остановил движение вагонов в обе стороны.

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