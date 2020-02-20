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Происшествия

Водитель маршрутки зажал дверью девочку, которая «долго выходила»

В Омске водитель одной из маршруток «наказал» ребенка за нерасторопность на выходе, сообщает Om1.ru со ссылкой на паблик «Омск Live».

Маршрутки России.
Маршрутки России.
novate.ru.

Инцидент произошел 18 февраля. Об этом рассказала одна из пассажирок маршрутки № 353. По ее словам, водитель зажал в дверях шестилетнюю девочку на остановке «Школа 110».

Женщина отметила, что на выход собрались несколько человек. Мать с дочкой подождали, пока все выйдут, а затем направились к двери, но выйти не успели.

«Все люди стали кричать — и с уличной стороны, и в салоне — что ребенок зажат. Водитель ответил, мол, сами виноваты, что долго выходили. Крику и слез было море», — рассказала женщина.

Она также посоветовала водителю на себе опробовать зажатие дверьми, а его работодателю — брать на работу адекватных и более внимательных водителей.

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