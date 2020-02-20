Водитель маршрутки зажал дверью девочку, которая «долго выходила»

В Омске водитель одной из маршруток «наказал» ребенка за нерасторопность на выходе, сообщает Om1.ru со ссылкой на паблик «Омск Live».

Инцидент произошел 18 февраля. Об этом рассказала одна из пассажирок маршрутки № 353. По ее словам, водитель зажал в дверях шестилетнюю девочку на остановке «Школа 110».

Женщина отметила, что на выход собрались несколько человек. Мать с дочкой подождали, пока все выйдут, а затем направились к двери, но выйти не успели.

«Все люди стали кричать — и с уличной стороны, и в салоне — что ребенок зажат. Водитель ответил, мол, сами виноваты, что долго выходили. Крику и слез было море», — рассказала женщина.

Она также посоветовала водителю на себе опробовать зажатие дверьми, а его работодателю — брать на работу адекватных и более внимательных водителей.