Водитель Mercedes погиб после столкновения с грузовиком в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло вечером 9 сентября в районе села Малые Бутырки Мамонтовского района, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, столкновение автомобиля Mercedes и грузовика Freightliner произошло на дороге «Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда».

Авария на встречке случилась в тот момент, когда легковушка под управлением водителя 1977 года рождения, двигалась со стороны Барнаула в направлении села Мамонтово. За рулем грузовика находился мужчина 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes скончался на месте происшествия.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.