Водитель минивэна в Алтайском крае нарушил правила и попал в смертельное ДТП

ДТП случилось около 22:20 на 309 км автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».
Как выяснили в полиции, 48-летний водитель Toyota Picnic ехал в сторону Рубцовска, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем УАЗ «Патриот» под управлением водителя 1989 года рождения.
В результате ДТП водитель минивэна скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель УАЗа и пассажир Toyota получили травмы, госпитализация им не потребовалась, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.