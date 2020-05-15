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Происшествия

Водитель минивэна в Алтайском крае нарушил правила и попал в смертельное ДТП

Поздно вечером 14 мая на рубцовской трассе столкнулись два автомобиля — Toyota Picnic и УАЗ «Патриот». Авария унесла жизнь одного человека.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

ДТП случилось около 22:20 на 309 км автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».

Как выяснили в полиции, 48-летний водитель Toyota Picnic ехал в сторону Рубцовска, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем УАЗ «Патриот» под управлением водителя 1989 года рождения.

В результате ДТП водитель минивэна скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель УАЗа и пассажир Toyota получили травмы, госпитализация им не потребовалась, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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