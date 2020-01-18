Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 января -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Водитель «на ощупь» ехал в метель по трассе и неожиданно выехал на место жесткого ДТП

В Алтайском крае водитель неожиданно оказался на месте ДТП, когда ехал по трассе в непроглядную метель, сообщают в паблике «Инцидент Бийск».

ДТП на алтайской трассе.
ДТП на алтайской трассе.
кадр из видео.

Автор видео опубликовал два коротких ролика. На первом он показывает свое передвижение по трассе.

«Метет. Вообще ничего не видно. Сорок. На знаки ориентируюсь», — комментирует свою поездку мужчина, показывая на спидометр.

На втором видео автолюбитель внезапно оказывается на месте жесткого ДТП. Из-за плохой видимости аварийная световая сигнализация была не видна издалека.

«ДТП какое-то… врезались… ох, ничего себе», — сказал автор. На кадрах несколько машин ГИБДД и грузовой автомобиль.

Отмечается, что ДТП произошло недалеко от села Зональное.

Напомним, из-за непогоды ситуация на дорогах Алтайского края остается сложной: порывы ветра достигают 25−30 метров в секунду, метель. Дорожные службы на всех трассах работают в усиленном режиме, введены ограничения движения транспорта на 12 участках дорог в 31 муниципалитете.

Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость