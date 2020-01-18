Водитель «на ощупь» ехал в метель по трассе и неожиданно выехал на место жесткого ДТП

Автор видео опубликовал два коротких ролика. На первом он показывает свое передвижение по трассе.
«Метет. Вообще ничего не видно. Сорок. На знаки ориентируюсь», — комментирует свою поездку мужчина, показывая на спидометр.
На втором видео автолюбитель внезапно оказывается на месте жесткого ДТП. Из-за плохой видимости аварийная световая сигнализация была не видна издалека.
«ДТП какое-то… врезались… ох, ничего себе», — сказал автор. На кадрах несколько машин ГИБДД и грузовой автомобиль.
Отмечается, что ДТП произошло недалеко от села Зональное.
Напомним, из-за непогоды ситуация на дорогах Алтайского края остается сложной: порывы ветра достигают 25−30 метров в секунду, метель. Дорожные службы на всех трассах работают в усиленном режиме, введены ограничения движения транспорта на 12 участках дорог в 31 муниципалитете.
Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок.