Водитель «на ощупь» ехал в метель по трассе и неожиданно выехал на место жесткого ДТП

В Алтайском крае водитель неожиданно оказался на месте ДТП, когда ехал по трассе в непроглядную метель, сообщают в паблике « Инцидент Бийск ».

Автор видео опубликовал два коротких ролика. На первом он показывает свое передвижение по трассе.

«Метет. Вообще ничего не видно. Сорок. На знаки ориентируюсь», — комментирует свою поездку мужчина, показывая на спидометр.

На втором видео автолюбитель внезапно оказывается на месте жесткого ДТП. Из-за плохой видимости аварийная световая сигнализация была не видна издалека.

«ДТП какое-то… врезались… ох, ничего себе», — сказал автор. На кадрах несколько машин ГИБДД и грузовой автомобиль.

Отмечается, что ДТП произошло недалеко от села Зональное.

Напомним, из-за непогоды ситуация на дорогах Алтайского края остается сложной: порывы ветра достигают 25−30 метров в секунду, метель. Дорожные службы на всех трассах работают в усиленном режиме, введены ограничения движения транспорта на 12 участках дорог в 31 муниципалитете.

Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок.