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Происшествия

Водитель-нарушитель устроил жесткое ДТП в Барнауле и сбил подростка

Вечером 20 июля в Барнаул произошла авария, участником которой стал молодой человек, который садиться за руль автомобиля вообще не имел права.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Все произошло в 19:30 на улице Гущина в районе дома № 100. Столкнулись автомобиля Лада Priora, под управлением водителя 30-летнего мужчины, и ГАЗ 3102, за рулем которого находился 19-летний парень.

Справиться с управлением он не смог, и автомобиль вылетел на тротуар, где сбил 16-летнюю девушку.

Об этом сообществу «Инцидент Барнаул» рассказали в пресс-службе ОГИБДД г. Барнаула. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, ей оказали медицинская помощь в горбольнице № 1.

В ходе проведения разбирательства было установлено, что водитель автомобиля ГАЗ не имел права управления. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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