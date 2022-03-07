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Происшествия

Водитель под наркотиками устроил ДТП в Барнауле

6 марта в Барнауле столкнулись Nissan Tiida и Subaru Forester. У водителя первой иномарки полицейские заметили признаки наркотического опьянения.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Авария случилась днем на ул. Малахова 116. По предварительным данным, 32-летний водитель Nissan не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Subaru под управлением 35-летнего мужчины.

Водителя Nissan Tiida с признаками наркотического опьянения направили на медицинское освидетельствование, сообщили в городской ГИБДД.

В результате ДТП пострадавших нет, аварию оформили с материальным ущербом.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее три человека стали жертвами аварии на 128-м км автодороги А-322.

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