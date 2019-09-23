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Происшествия

Водитель погиб в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае

22 сентября около 17:50 в Алейском районе на трассе «Барнаул — Рубцовск — Республика Казахстан» столкнулись два автомобиля: Suzuki Grand Vitara и Hyundai Solaris. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

За рулем Suzuki был водитель 1955 года рождения. Он ехал со стороны Алейска к Рубцовску и столкнулся с Hyundai под управлением водителя 1984 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В Hyundai было три пассажира, в том числе два ребенка (мальчик 2017 года рождения и девочка 2008 года рождения в автокресле). Наличие пассажиров в Suzuki уточняется.

Водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте. Второй водитель и его пассажиры госпитализированы.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.

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