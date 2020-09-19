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Происшествия

Водитель сбил пенсионерку на Алтае и скрылся с места аварии

Полиция в Горном Алтае устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 74-летняя женщина.

Место ДТП.
Место ДТП.
04.мвд.рф.

По данным республиканского МВД, авария произошла в 18:30 18 сентября в селе Дубровка в районе дома № 6 по улице Трактовой.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении со стороны села Карлушка в направлении села Рыбалка, допустил наезд на пешехода. 74-летняя местная жительница переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал пешеходного светофора», — уточняют в полиции.

Пенсионерку с полученными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Ведется розыск автомобиля и водителя, совершившего ДТП.

Госавтоинспекция просит граждан — возможных очевидцев ДТП, либо обладающих какой-либо информацией о случившемся, сообщить в дежурную часть УГИБДД МВД по Республике Алтай по телефону (38822) 2−87−77, 9−24−97, либо в ближайший отдел полиции по телефону 102.

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