3 марта
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Происшествия

Водитель силой вышвырнул пенсионерку из автобуса в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре водитель, с одобрения кондуктора, грубо выкинул пожилую женщину из транспорта. Источники сообщают — ему не понравился запах.

Водитель вышвырнул бабушку из автобуса.
Водитель вышвырнул бабушку из автобуса.
Скриншот из видео очевидцев.

Очевидцы засняли видео из салона.

Мужчина схватил старушку за головной убор, стащил с сиденья и повалил на пол, принуждая выйти.

Кондуктор в это время выбросила сумку женщины на улицу и прокомментировала, что бабушке нужно сначала помыться.

Пенсионерка сумела отбиться один раз, но водителю вновь удалось уронить ее. На этот раз мужчина стащил пожилую женщину по ступенькам автобуса, а затем закрыл двери.

Водитель вышвырнул бабушку из автобуса.
Водитель вышвырнул бабушку из автобуса.
Скриншот из видео очевидцев.

Известно, что перевозчик узнав о данной ситуации разыскал пенсионерку и принес ей извинения в виде продуктового набора и пожизненного бесплатного проезда на этом маршруте.

Водителя и кондуктора уже уволили. Также возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее кондуктор и пенсионерка пристыдили школьницу за отказ уступить место в автобусе.

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