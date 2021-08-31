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Происшествия

Водитель Toyota Vitz жестко сбил женщину-пешехода на переходе в Новоалтайске

Сегодня, 31 августа, около 13:20 в Новоалтайске на улице Октябрьской напротив магазина «5й Элемент» сбили женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на видеорегистратор участника сообщества «Инцидент Барнаул».

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

Как видно на кадрах, после наезда водитель, не сбавляя скорость, поехал дальше, а женщина осталась лежать на дороге. «Он остановился в 100 метрах от пешехода, а через минут 20 я ехал обратно, стояла скорая, а его машины уже не было», — рассказал очевидец.

В УГИБДД по Алтайскому краю рассказали, что водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vitz, двигаясь со стороны ул. Барнаульской в направлении ул. Коммунистической, допустил наезд на пешехода — женщину, 1969 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести, она госпитализирована. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства.

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