Водитель Toyota Vitz жестко сбил женщину-пешехода на переходе в Новоалтайске

Сегодня, 31 августа, около 13:20 в Новоалтайске на улице Октябрьской напротив магазина «5й Элемент» сбили женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на видеорегистратор участника сообщества «Инцидент Барнаул» .

Как видно на кадрах, после наезда водитель, не сбавляя скорость, поехал дальше, а женщина осталась лежать на дороге. «Он остановился в 100 метрах от пешехода, а через минут 20 я ехал обратно, стояла скорая, а его машины уже не было», — рассказал очевидец.

В УГИБДД по Алтайскому краю рассказали, что водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vitz, двигаясь со стороны ул. Барнаульской в направлении ул. Коммунистической, допустил наезд на пешехода — женщину, 1969 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести, она госпитализирована. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства.