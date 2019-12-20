Водитель трамвая в Бийске идет под суд за смертельный наезд на мужчину

49-летней женщине вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.
Преступление было совершено в июле текущего года, когда два водителя трамвая получили указание совместно перегнать задним ходом в депо подвижной состав из двух вагонов.
«Одна из водителей управляла трамваем, а обвиняемая, находясь в другом вагоне, обеспечивала безопасность движения состава путем подачи сигналов водителю и внимательного наблюдения за действиями людей в зоне маневровых работ. Не убедившись в безопасности она подала сигнал о начале движения», — отмечают в СКР.
В итоге трамвайный вагон наехал на уборщика территории, косившего траву в зоне маневровых работ. 55-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Свою вину в преступлении женщина не признала. Уголовное дело направлено в суд.