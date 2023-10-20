Водитель трейлера утонул в яме с семечками

Мужчина провалился в яму с семечками и не смог выбраться, сообщает Baza. ЧП случилось на элеваторе. Он приехал туда для разгрузки семян. Через специальную воронку шофер начал загружать семечки в хранилище.

Предварительно, он случайно уронил свой инструмент в яму, которая образовалась из-за заваливания грунта.

Мужчина попытался достать инструмент, но сам провалился в яму.

Он умер от недостатка кислорода, указывает "МК".

Ранее сообщалось, что московским киллером оказался герой Абхазии — его опознали по семечкам. Преступника удалось поймать благодаря оставленной на месте преступления шелухе от семечек. Криминалисты обнаружили на ней ДНК убийцы.