Водитель в Барнауле сбил девочку и скрылся с места ДТП

Госавтоинспекция Барнаула ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток.

Инцидент произошел в пятницу вечером (около 17:30), 10 января, на улице Георгиева.

«В районе дома № 44 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на девочку 2005 года рождения, после чего покинул место происшествия», — отметили в ведомстве.

Разыскивается автомобиль белого цвета, который после ДТП продолжил движение в сторону Павловского тракта.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят позвонить по тел.: 393−554, 393−605, 391−090, 393−555.