Водитель внедорожника протаранил дом в центре Барнаула

Джип проехал по тротуару и врезался в дом.
«Около 7 часов утра водитель вышел из авто с бутылкой пива», — говорят свидетели. Официального подтверждения этому нет.
По словам очевидцев, никто не пострадал.
Утром 16 октября в Барнауле водитель Jeep Compass протаранил дом на пр. Социалистическом, 76, сообщили очевидцы в группе Barnaul22.
Джип проехал по тротуару и врезался в дом.
«Около 7 часов утра водитель вышел из авто с бутылкой пива», — говорят свидетели. Официального подтверждения этому нет.
По словам очевидцев, никто не пострадал.
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