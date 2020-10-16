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Происшествия

Водитель внедорожника протаранил дом в центре Барнаула

Утром 16 октября в Барнауле водитель Jeep Compass протаранил дом на пр. Социалистическом, 76, сообщили очевидцы в группе Barnaul22.

ДТП в Барнауле утром 16 октября 2020 года.
ДТП в Барнауле утром 16 октября 2020 года.
Barnaul22

Джип проехал по тротуару и врезался в дом.

«Около 7 часов утра водитель вышел из авто с бутылкой пива», — говорят свидетели. Официального подтверждения этому нет.

По словам очевидцев, никто не пострадал.

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