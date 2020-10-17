Водитель заглохшего автомобиля пытался выйти к людям и замерз насмерть по дороге в село

По данным издания, житель Сузунского района не дошел до деревни километр и замерз в поле. Известно, что накануне трагедии 56-летний мужчина выпивал вместе с друзьями, а потом сел за руль, чтобы добраться до дома.

Однако его автомобиль «ВАЗ-2108» заглох на полевой дороге. Очевидно, в родное село он решил пойти пешком. Также отмечается, что несмотря на минусовую температуру на улице, мужчина решил раздеться.

До села Шугаево он не дошел. Утром местные жители обнаружили брошенный автомобиль в поле. Позже было найдено тело мужчины.

По предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения.