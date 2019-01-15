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Происшествия
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Водителя Lexus отправят в колонию за ДТП с двумя погибшими в Барнауле

Вступил в силу приговор в отношении водителя автомобиля Lexus, по вине которого в Барнауле произошло смертельное ДТП, пишет прокуратура Алтайского края.

Разбитый "Лексус".
Разбитый "Лексус".
vk.com/barneos22.

Напомним, авария произошла в апреле 2018 года. Суд установил, что мужчина был лишен прав и сел за руль пьяным. Он ехал на автомобиле Lexus по улице Трактовая со скоростью более 90 км/ч. Выехав за пределы проезжей части на обочину, водитель не справился с управление и Lexus опрокинулся.

В результате ДТП пассажиры иномарки, женщина и мужчина, получили тупые сочетанные травмы головы, грудной клетки, живота и таза, от которых скончались на месте происшествия.

Суд приговорил водителя Lexus к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

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