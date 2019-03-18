Водолазы ищут рыбаков, провалившихся на «Ниве» под лед Байкала

На озере Байкал ищут двух бурятских рыбаков, которые провалились в машине под лед на глубину почти 80 метров, сообщает «Интерфакс». На месте происшествия работают водолазы.

«Поступил звонок от мужчины, который сообщил, что накануне вечером двое его друзей выехали на лед Байкала на автомобиле „Нива“ и к назначенному времени не вернулись. Телефоны их недоступны. Мужчина самостоятельно выдвинулся на поиски: в 10 км от Ранжурово он обнаружил полынью с уходящими в нее следами от автомобиля, а также вещи своих друзей, которые плавали на поверхности», — рассказали в МЧС.

К месту происшествия выехали три спасателя на вездеходе. Глубина озера в месте провала — 78 метров.

В месте, где утонула машина, очень тонкий лед, а рядом толщина льда достигает 50 см. Такой перепад толщины льда связан с выходом придонного газа.

Такие ловушки опасны тем, что их невозможно заметить во время движения по льду. И их много. Попадая в подобную ситуацию, шансов выбраться у людей практически нет. Машина не тонет мгновенно, но двери чаще всего оказываются заблокированы — либо зажаты льдом, либо не открываются из-за внешнего давления воды.