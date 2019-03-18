Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Водолазы ищут рыбаков, провалившихся на «Ниве» под лед Байкала

На озере Байкал ищут двух бурятских рыбаков, которые провалились в машине под лед на глубину почти 80 метров, сообщает «Интерфакс». На месте происшествия работают водолазы.

Зимний Байкал.
Зимний Байкал.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

«Поступил звонок от мужчины, который сообщил, что накануне вечером двое его друзей выехали на лед Байкала на автомобиле „Нива“ и к назначенному времени не вернулись. Телефоны их недоступны. Мужчина самостоятельно выдвинулся на поиски: в 10 км от Ранжурово он обнаружил полынью с уходящими в нее следами от автомобиля, а также вещи своих друзей, которые плавали на поверхности», — рассказали в МЧС.

К месту происшествия выехали три спасателя на вездеходе. Глубина озера в месте провала — 78 метров.

В месте, где утонула машина, очень тонкий лед, а рядом толщина льда достигает 50 см. Такой перепад толщины льда связан с выходом придонного газа.

Такие ловушки опасны тем, что их невозможно заметить во время движения по льду. И их много. Попадая в подобную ситуацию, шансов выбраться у людей практически нет. Машина не тонет мгновенно, но двери чаще всего оказываются заблокированы — либо зажаты льдом, либо не открываются из-за внешнего давления воды.

«И даже если человек успел выбраться из идущей ко дну машины, выплыть в холодной воде смогут единицы», — подчеркнули спасатели.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость