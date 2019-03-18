Водолазы ищут рыбаков, провалившихся на «Ниве» под лед Байкала

«Поступил звонок от мужчины, который сообщил, что накануне вечером двое его друзей выехали на лед Байкала на автомобиле „Нива“ и к назначенному времени не вернулись. Телефоны их недоступны. Мужчина самостоятельно выдвинулся на поиски: в 10 км от Ранжурово он обнаружил полынью с уходящими в нее следами от автомобиля, а также вещи своих друзей, которые плавали на поверхности», — рассказали в МЧС.
К месту происшествия выехали три спасателя на вездеходе. Глубина озера в месте провала — 78 метров.
В месте, где утонула машина, очень тонкий лед, а рядом толщина льда достигает 50 см. Такой перепад толщины льда связан с выходом придонного газа.
Такие ловушки опасны тем, что их невозможно заметить во время движения по льду. И их много. Попадая в подобную ситуацию, шансов выбраться у людей практически нет. Машина не тонет мгновенно, но двери чаще всего оказываются заблокированы — либо зажаты льдом, либо не открываются из-за внешнего давления воды.
«И даже если человек успел выбраться из идущей ко дну машины, выплыть в холодной воде смогут единицы», — подчеркнули спасатели.