Водолазы рассказали подробности о найденной на дне реки машине с участниками СВО

Затонувший автомобиль в реке Дон с участниками СВО) нашли водолазы на глубине восьми метров в перевернутом виде, пишет «РИА Воронеж».

Машина находилась на расстоянии около 100 метров от понтонной переправы вниз по течению.

Водолазы попытались зацепить автомобиль тросами и вытащить на берег. Однако сделать это не удалось — сильным течением спасательный катер сорвало с якоря и отнесло вниз по течению, указывает Lenta.ru.

В итоге машину подняли со дна 16 апреля. А нашли — 13-го.

Ранее сообщалось, что автомобиль участников СВО из Чувашии утонул в Воронежской области.

Бойцы СВО из Чувашии выехали на автомобиле ВАЗ-2114 домой в отпуск. Автомобиль заехал на платный участок трассы М-4 "Дон", и с тех пор вестей от мужчин не было.

Позже выяснилось, что машина утонула в реке Дон в Воронежской области, съехав с разведенного понтонного моста.

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