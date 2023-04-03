Взрыв произошел в кафе в доме 25 на Университетской набережной на Васильевском острове в центре Петербурга. В этом здании располагается Street Food Bar № 1.
По данным Telegram-канала Readovka, в этом кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. По словам очевидцев, присутствовало около 100 человек.
В результате взрыва в кафе вылетели стекла, однако пожара не последовало. Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.
По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.
Погиб один человек — военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Он стал известен благодаря своему Telegram-каналу и роликам «Вечерний Владлен». Канал насчитывает более 560 тыс. подписчиков.
По данным правоохранительных органов, сработавшее СВУ было спрятано в статуэтке, которую одна из посетительниц подарила Татарскому. «Комсомольская правда» сообщает, что это был гипсовый бюст Владлена.
На данный момент известно о 30 пострадавших. Шесть раненых находятся в тяжелом состоянии, еще 24 человека получили травмы легкой и средней тяжести. Пострадавших госпитализировали в пять разных стационаров.
Среди пострадавших — девочка-подросток, журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин.
Владлен Татарский — блогер, военный корреспондент, писатель и боец батальона «Восток», сообщают РИА Новости.
Он стал известен с началом специальной военной операции. Владлен вел Telegram-канал «Вечерний Владлен», в котором ежедневно рассказывал о ситуации на передовой.
Руководство МВД России взяло на контроль расследование преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).
Прокуратура организовала проверку информации о взрыве на Университетской набережной. На место происшествия прибыл прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник. Он заявил, что следственные мероприятия будут проведены максимально быстро.