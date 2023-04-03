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Как произошел взрыв?

Взрыв произошел в кафе в доме 25 на Университетской набережной на Васильевском острове в центре Петербурга. В этом здании располагается Street Food Bar № 1.

По данным Telegram-канала Readovka, в этом кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. По словам очевидцев, присутствовало около 100 человек.

В результате взрыва в кафе вылетели стекла, однако пожара не последовало. Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.

По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.