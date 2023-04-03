3 апреля
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Происшествия

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге — что известно о произошедшем

В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв 2 апреля. В результате погиб военкор Владлен Татарский, 30 человек пострадали. Altapress.ru рассказывает подробности произошедшего.

Владлен Татарский
Владлен Татарский
Социальные сети
1
Как произошел взрыв?

Взрыв произошел в кафе в доме 25 на Университетской набережной на Васильевском острове в центре Петербурга. В этом здании располагается Street Food Bar № 1.

По данным Telegram-канала Readovka, в этом кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. По словам очевидцев, присутствовало около 100 человек.

В результате взрыва в кафе вылетели стекла, однако пожара не последовало. Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.

По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.

2
Сколько человек погибло?

Погиб один человек — военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Он стал известен благодаря своему Telegram-каналу и роликам «Вечерний Владлен». Канал насчитывает более 560 тыс. подписчиков.

По данным правоохранительных органов, сработавшее СВУ было спрятано в статуэтке, которую одна из посетительниц подарила Татарскому. «Комсомольская правда» сообщает, что это был гипсовый бюст Владлена.

Момент, когда Владлену Татарскому дарят статуэтку
Момент, когда Владлену Татарскому дарят статуэтку
Скриншот видео
3
Сколько человек пострадало?

На данный момент известно о 30 пострадавших. Шесть раненых находятся в тяжелом состоянии, еще 24 человека получили травмы легкой и средней тяжести. Пострадавших госпитализировали в пять разных стационаров.

Среди пострадавших — девочка-подросток, журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин.

4
Кто такой Владлен Татарский?

Владлен Татарский — блогер, военный корреспондент, писатель и боец батальона «Восток», сообщают РИА Новости.

Он стал известен с началом специальной военной операции. Владлен вел Telegram-канал «Вечерний Владлен», в котором ежедневно рассказывал о ситуации на передовой.

Владлен Татарский
Владлен Татарский
Telegram-канал Mash
5
Реакция

Руководство МВД России взяло на контроль расследование преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).

Прокуратура организовала проверку информации о взрыве на Университетской набережной. На место происшествия прибыл прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник. Он заявил, что следственные мероприятия будут проведены максимально быстро.

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